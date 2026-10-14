Cizre\'de AFAD, iki ortaokulda öğrencilere afet farkındalık eğitimi verdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde AFAD İl Müdürlüğü öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi düzenledi.

Cizre ilçesindeki Artukoğlu Ortaokulu ile Artukoğlu İmam Hatip Ortaokulunda, AFAD İl Müdürlüğü ve okul müdürlükleri iş birliğinde, afet yönetimi ve afetlere hazırlık konularında öğrencilerin bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde farkındalık eğitimi verildi???????.

AFAD ekiplerince öğrencilere, afet öncesi, afet esnasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı olarak anlatıldı.

Ekipler, olası afet risklerinin zamanında alınacak tedbirlerle nasıl en aza indirilebileceği, okul ve ev ortamlarında alınması gereken yapısal önlemler ile acil durum çantası hazırlamanın önemi hakkında bilgi verdi.