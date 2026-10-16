Cizre'de anaokulu öğrencilerine Dünya Gıda Günü'nde gıda bilinci anlatıldı - Son Dakika
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Cizre'de anaokulu öğrencilerine Dünya Gıda Günü'nde gıda bilinci anlatıldı

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Cizre\'de anaokulu öğrencilerine Dünya Gıda Günü\'nde gıda bilinci anlatıldı
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Cizre'de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine doğru beslenme, hijyen ve israftan kaçınmayı anlattı. Erken yaşta gıda bilinci kazandırılarak gıdanın değerinin öğretilmesi ve israfın önlenmesi hedefleniyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri "16 Ekim Dünya Gıda Günü" dolayısıyla anaokulu öğrencilerini gıda ve doğru beslenmenin önemine ilişkin bilgilendiriyor.

Cizre Zübeyde Hanım Anaokulu ve Konak Anaokulunda gerçekleştirilen etkinliklerde uzmanlar öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine özel anlatımlarla sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilgiler verildi.

Taze meyve ve sebze tüketimi, süt ve süt ürünlerinin büyümedeki rolü ile bol su içmenin faydalarını anlatan uzmanlar kişisel temizlik ve hijyen kurallarıyla da ilgili çocukları bilgilendirdi.

Çocuklara israftan kaçınmak için yapılması gerekenler de anlatıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce, bu tür etkinliklerle çocuklarda erken yaşta gıda bilincinin oluşturulması, gıdanın değerinin öğretilmesi, israfın önüne geçilerek daha duyarlı nesiller yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cizre'de anaokulu öğrencilerine Dünya Gıda Günü'nde gıda bilinci anlatıldı - Son Dakika
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