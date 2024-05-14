Cizre'de ani yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Cizre'de ani yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Şırnak merkez ve Kumçatı beldesinden sonra Cizre'de de etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar iş yerlerine sığındı, bazıları ise dükkanların önündeki saçakların altına geçti. Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar, yağmurun hızla geçmesiyle rahat bir nefes aldı.

14.05.2024 22:32
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Cizre'de sağanak yağmur etkili oldu

ŞIRNAK - Dolu yağışı ve sağanak yağışın etkisini gösterdiği Şırnak merkez ve Kumçatı beldesinden sonra Cizre'de de yağmur etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları Şırnak merkez, Kumçatı Beldesi ve Cizre'de etkisini göstermeye devam ediyor. Cizre'de vatandaşlar iki mevsimi bir arada yaşadı. Cizre'de bir tarafta güneş diğer tarafta yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur çarşıda ve dışarıda olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağan yağmurdan iş yerlerine girerek kaçarken bazı vatandaşlar da dükkanların önündeki saçakların altına girerek korunmaya çalıştı. Mayıs ayı başında yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar sağanak yağışın etkisini kısa sürede kaybetmesi ile rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

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