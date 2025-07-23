Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Cizre ilçesinde hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklarda çalışmak zorunda kalanlar, çeşitli yöntemlerle korunmaya çalıştı. Kamyon kasasında bulunan yükü indirmeye çalışan kişi, beline bağladığı büyük boy şemsiye ile sıcak havadan korunmaya çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Aşırı Sıcaklarda Şemsiye ile Korunma - Son Dakika
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