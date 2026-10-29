Cizre\'de devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı

Cizre'de devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre-İdil kara yolunun Ulaş köyü mevkisinde akaryakıt tankeri devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Cizre-İdil kara yolunun Ulaş köyü mevkisinde, İ.P. yönetimindeki 33 DFD 25 plakalı akaryakıt tankeri, devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü İ.P, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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