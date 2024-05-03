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Cizre'de dolu ve sağanak yağış etkili oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Cizre'de öğle saatlerinde dolu ile karışık yağan yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte zorluk yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kodlu" uyarılarının ardından Cizre'de dünden bu yana zaman zaman etkili olan sağanak yağış bugünde etkisini göstermeye devam etti. Dolu ile karışık yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Gök gürültülü sağanak yağış yüzünden vatandaşlar evlerine gitmekte zor anlar yaşarken, tıkanan rögarlar vatandaşlar tarafından açılarak suyun kanalizasyona akması sağlandı.