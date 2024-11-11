Cizre'de Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
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Cizre'de Fidan Dikimi Etkinliği

Cizre'de 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2024 16:46
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidan dikimi yapıldı.

Kuştepe Mahallesi Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek pansiyonu bahçesinde düzenlenen törende "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, bu yıl etkinlikleri bir ağaçlandırma seferberliği ruhuyla yaptıklarını belirtti.

Çevrenin sadece insanların değil hayvanların da yaşam alanı olduğunu ifade eden Baycar, "Dolayısıyla bizim buradaki etkinliğimiz sadece insanlara değil bütün canlılara bir borcumuzdur. Bu vesile ile bugün bu güzel programa katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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