Cizre'de Firari Hükümlü Yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????
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