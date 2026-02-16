Cizre'de Fırıncılar Toplandı - Son Dakika
Cizre'de Fırıncılar Toplandı

Cizre\'de Fırıncılar Toplandı
16.02.2026 11:31
Cizre'de fırıncı esnafı, şikayet ve taleplerini görüşmek için istişare toplantısı düzenledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde fırıncı esnafının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Cizre Belediyesi Konferans Salonu'nda, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca düzenlenen toplantıda, vatandaşların şikayetleri ve fırıncı esnafının talepleri istişare edildi.

Toplantıda konuşan Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri, ekmek üretimi ve satışının büyük hassasiyet gerektirdiğini belirtti.

Fırıncıların hijyen ve temizlik konusuna çok dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Geleri, bu kapsamda ramazan ayında denetimler yapacaklarını söyledi.

Geleri, şunları kaydetti:

"Amacımız, halkımızın sağlıklı ve temiz bir ortamda üretilen ekmeği sofrasına götürmesidir. Bu konuda da Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak üstümüze düşen tüm sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayacağımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fırıncı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de Fırıncılar Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cizre'de Fırıncılar Toplandı - Son Dakika
