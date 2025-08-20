Şırnak'ın Cizre ilçesinde yangına giderken devrilen itfaiye aracında bulunan 5 görevli hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre bir yangın ihbarına giden Mehmet Ecevit idaresindeki 73 DS 597 plakalı itfaiye aracı, Dirsekli Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 5 itfaiye eri Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de İtfaiye Aracı Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?