Cizre'de Polisevi İnşaatı İncelendi
Kaymakam Baycar, Cizre'deki Polisevi inşaatında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, inşaatı süren Polisevi'nde incelemelerde bulundu.
Baycar, Konak Mahallesi'nde inşa edilen Polisevi'ni ziyaret etti. Buradaki çalışmaları inceleyen Baycar, yetkililerden bilgi aldı.
Baycar, inşaatın tamamlanmasıyla ilçeye modern bir Polisevi kazandırılacağını belirterek, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.
Kaynak: AA
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