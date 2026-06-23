Cizre'de Tır Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre'de Tır Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Cizre\'de Tır Kazası: İki Sürücü Yaralandı
23.06.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı, trafik tek şeride düştü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Cizre-İdil kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında A.U. idaresindeki 33 ELC 85 plakalı tır, İ.A. yönetimindeki 33 NFU 37 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada iki tır sürücüsü yaralanırken trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Trafik, Şırnak, Cizre, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de Tır Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı
Çocukların maçında veliler birbirine girdi Çocukların maçında veliler birbirine girdi
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı
Trump, İran’a yine rest çekti: Anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yaparım Trump, İran'a yine rest çekti: Anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yaparım
Kanada’daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada Kanada'daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada

21:06
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
18:56
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
17:29
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 21:58:15. #7.12#
SON DAKİKA: Cizre'de Tır Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.