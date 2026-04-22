Cizre'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Cizre'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Cizre\'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
22.04.2026 11:32
Cizre'de hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Mustafa Duran yaşamını yitirdi.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Duran, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cizre-İdil kara yolu Kuştepe mevkisinde meydana geldi. Mustafa Duran'ın kontrolünü yitirdiği 33 TS 215 plakalı hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Duran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mustafa Duran, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Duran'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Duran, Güvenlik, Güncel, Şırnak, Cizre, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Cizre'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
