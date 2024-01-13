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Cizre Devlet Hastanesi Morgunda Yoğunluk İddiası Yalanlandı - Son Dakika
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Cizre Devlet Hastanesi Morgunda Yoğunluk İddiası Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cizre Devlet Hastanesi morgunda 46 ambulansın giriş yaptığı ve morgun sivillere kapatıldığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Hastane yetkilileri, sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak devam ettiğini belirtti.

Cizre Devlet Hastanesi Morgunda Yoğunluk İddiası Yalanlandı
13.01.2024 - 20:33,  Güncelleme: 20:34
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluğun söz konusu olmadığı belirtilerek, " 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.' iddiası doğru değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Terör, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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