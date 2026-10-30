ÇKP Merkez Komitesi, parti öz yönetimi kararını kabul ettiği 5. Oturumu tamamladı - Son Dakika
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ÇKP Merkez Komitesi, parti öz yönetimi kararını kabul ettiği 5. Oturumu tamamladı

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ÇKP Merkez Komitesi, 27-29 Ekim'deki 20. Dönem 5. Oturumu'nda parti öz yönetimine ilişkin önemli sorunlar hakkındaki kararı kabul etti. 162 asil ve 117 yedek üyenin katıldığı oturumda parti inşası ve iç disiplin konuları ele alındı.

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) Merkez Komitesi, parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konuları ele aldığı 5. Oturumu (plenum) tamamladı.

Xinhua'nın haberine göre, ÇKP Merkez Komitesi, 20. Dönem 5. Oturumu'nda, parti öz yönetimini ilgilendiren bazı önemli sorunlar hakkındaki kararı kabul etti.

27- 29 Ekim tarihlerinde düzenlenen oturuma, ÇKP Merkez Komitesinin 162 asil, 117 yedek üyesi katıldı.

Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping, toplantının açılışında, partinin en yüksek yönetim organı Siyasi Büro'nun çalışma raporunu Merkez Komiteye sundu.

Oturumda "parti öz yönetimi" adı verilen, Komünist Partinin kendi içinde sıkı denetime ve iç disipline sahip olması, parti inşası ve reform süreçleriyle kendini sürekli geliştirmesini ifade eden örgütlenme ve ideolojiyle bağlantılı konular ele alındı.

Parti öz yönetimi kavramı, Şi'nin iktidarında üst düzey parti ve devlet görevlilerini hedef alan yolsuzluk soruşturmalarıyla önem kazanmıştı.

ÇKP Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu (CCDI) tarafından yürütülen bu soruşturmalarda yolsuzluk, kanun ihlali olmanın yanı sıra bir disiplin ihlali, parti üyesinin siyasi bağlılığında bir zafiyet olarak değerlendiriliyor.

ÇKP Merkez Komitesi oturumları

Parti teamüllerine göre 5 yılda bir seçilen Merkez Komite, görev süresince 7 oturum yapıyor.

ÇKP Ulusal Kongresi sırasında ve hemen ardından düzenlenen 1. ve 2. oturumlar ve sonraki kongre öncesinde düzenlenen 7. Oturumda parti ve devlet organlarının yapılandırılması ve atamalara ilişkin kararlar alınıyor.

Reform konulu 3. Oturumda ekonomi politikalarının yönü belirleniyor.

Normalde 5 yıllık kalkınma planlarının hedeflerine 5. Oturumda karar verilirken 20. Dönem'de 3. Oturumun gecikmeyle yapılması, Ekim 2025'te düzenlenen 4. Oturumun bu konuya odaklanmasını gerektirdi.

Belirli bir teması bulunmayan 4. ve 6. oturumlarda ise genelde parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konular ele alınıyor.

Kaynak: AA
Politika29 EkimGüncelDünyaSon Dakika

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