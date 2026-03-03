Claude Yeniden Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Claude Yeniden Hizmete Girdi

03.03.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anthropic, teknik arıza sonrası yapay zeka sohbet robotu Claude'un yeniden çalıştığını duyurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Anthropic, teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık üç saat boyunca hizmet dışı kalan yapay zeka sohbet robotu Claude'un yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Anthropic ile yaşanan gerilimin ardından sistem durumunu izleyen internet sitesine göre, Claude'un çeşitli ürünlerinde yaklaşık 3 saate varan kısmi kesintiler yaşandı.

The Hill'in haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, "Claude, hem claude.ai üzerinden hem de mobil uygulamalarımızda tekrar yayındadır. Son günlerdeki yoğun talebi karşılamak için çalışan ekibimize sabır gösteren tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Pentagon ile gerilim

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Pentagon ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Bunun üzerine Anthropic'in yapay zeka modeli Claude, dünya genelinde yoğun ilgi görerek ABD ve birçok farklı ülkede "en çok indirilenler" listesinde bir numaraya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Claude Yeniden Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

11:28
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:38
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:43:16. #7.13#
SON DAKİKA: Claude Yeniden Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.