Çorum'un İskilip ilçesinde hayvan otlatmaya giden çoban ormanlık alanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kavak köyünde çobanlık yapan Remzi Singer (63) hayvanları otlatmak için araziye gitti. Singer'den uzun süre haber alamayan köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda köye 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Singer'in cansız bedeni bulundu.
Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çoban Ormanlık Alanda Ölü Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?