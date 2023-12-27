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Kastamonu'da çoban yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da çoban yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde bir mandırada çobanlık yapan Cavit Niyazi, balyaları attığı sırada yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren Niyazi'nin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu\'da çoban yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti
27.12.2023 - 11:32,  Güncelleme: 11:33
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yem karma makinesine düşen çoban yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdoğan köyündeki bir mandırada çobanlık yapan Cavit Niyazi, balyaları attığı sırada yem karma makinesine düştü.

Olay yerinde yaşamını yitiren Niyazi'nin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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