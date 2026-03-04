Çobanlar'da Kadın Kooperatifleri Aile Bütçesine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çobanlar'da Kadın Kooperatifleri Aile Bütçesine Destek

Çobanlar\'da Kadın Kooperatifleri Aile Bütçesine Destek
04.03.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çobanlar'daki kadın kooperatifleri, taş tozu ve polyesterle ürettikleri ürünlerle gelir sağlıyor.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kooperatif bünyesinde çalışan kadınlar, taş tozundan yaptıkları saksının ve polyesterden ürettikleri dekoratif objelerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İlçelerde kadınların sosyalleşmeleri, her konuda uzman kişiler tarafından eğitim almaları ve bilgilendirilmeleri için kadın kültür evleri açıldı. Kadınlara istihdam sağlamak için de Valiliğin, kaymakamlıkların ve belediyelerin desteğiyle kadın kooperatifleri kuruldu.

Kadınlar, kooperatif çatısı altında aldıkları eğitimler sonrası taş tozundan saksılar, polyesterden dekoratif objeler, Afyonkarahisar temalı magnetler, geleneksel Türk işlemeleri olan tel kırma ve kanaviçe çantalar üretiyor.

"Pek çok kişiye de örnek olduğumuzu düşünüyorum"

Çobanlar Kadın Kooperatifi Başkanı Nermin Denk, AA muhabirine, kooperatifte 5 yıldır üretime devam ettiklerini söyledi.

Kooperatifin Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde kurulduğunu anlatan Denk, işin eğitim alanı bitince kadınlara istihdam için kooperatif kurulduğunu dile getirdi.

Denk, taş tozuyla sukulent saksısı yapmaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Daha sonra sukulent saksısı alanını genişletmeye karar verdik. Taş tozundan kırılgan oluyordu, polyester üretime geçtik. Silikon kalıp maliyeti fazla olunca kalıp dökmeyi öğrendik. İlk başta küçük bir atölyede 15 sukulent saksısıyla başlamıştık. Daha sonra atölyeyi biraz daha büyüttük. Yeniliklere ayak uydurarak, kendimizi geliştirerek devam etmeye çalışıyoruz. 7 kadın olarak başladık. Ev bütçelerimize katkı sağlıyoruz. Kadınların kendine güveni geliyor. Pek çok kişiye de örnek olduğumuzu düşünüyorum."

Ürünleri çevrim içi sitelerde pazarladıklarını aktaran Denk, "Aynı zamanda bir alışveriş sitesinden körfez ülkelerine de satış yapıyoruz. Afyonkarahisar'da Kadın Koordinasyon Merkezi'nde ürünleri satıyoruz." dedi.

Çalışarak kendilerini motive ediyorlar

Kadınlardan Saniye Değirmenci (49) de çocukları büyüdükten sonra çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Çalışmaktan mutlu olduğunu dile getiren Değirmenci, "Çalışmak rehabilitasyon gibi. Kazandığım parayı evin giderlerine, çocuklara harcıyorum. Herkes ayaklarının üstünde dursun, istediğini alabilsin." ifadelerini kullandı.

Fadime Tıkır (45) ise çalışmanın çok eğlenceli olduğunu, kendilerini motive ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çobanlar'da Kadın Kooperatifleri Aile Bütçesine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu "İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
En büyüğü 12 yaşındaydı 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama

11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:19
Fenerbahçe’de deprem Kupadan da elenebilirler
Fenerbahçe'de deprem! Kupadan da elenebilirler
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
10:56
İsrail, Tahran’ın doğusuna saldırıyor Şiddetli patlama oldu
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu
10:35
Trump: İran’ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 11:53:49. #7.13#
SON DAKİKA: Çobanlar'da Kadın Kooperatifleri Aile Bütçesine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.