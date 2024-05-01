Coca Cola ve PepsiCo Dünyada En Çok Plastik Kirliliğine Sebep Olan Markalar - Son Dakika
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Coca Cola ve PepsiCo Dünyada En Çok Plastik Kirliliğine Sebep Olan Markalar

Coca Cola ve PepsiCo Dünyada En Çok Plastik Kirliliğine Sebep Olan Markalar

Kanadalı araştırmacılar, Kanada'daki Dalhousie Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyada en çok plastik kirliliğine sebep olan markaların Coca Cola ve PepsiCo olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmada, incelenen atıkların neredeyse yarısının kaynağı belirsiz olsa da, kaynağı belirlenen atıklarda Coca Cola yüzde 11 ve PepsiCo yüzde 5'lik oranlarla plastik kirliliğine sebep olan markalar olarak kaydedildi. Bu şirketler, belirlenen atıkların neredeyse 25'ini oluşturuyor. Araştırmacılar, bu markaların dünyanın en büyük şirketlerinden olduğunu ve dünya genelinde yaygın bir erişime sahip olduklarını belirtti.

01.05.2024 17:17
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Kanadalı araştırmacılar, dünyada en çok plastik kirliliğine sebep olan dünyaca ünlü markaların Coca Cola ve PepsiCo olduğu sonucuna vardı.

Kanada'daki Dalhousie Üniversitesinden araştırmacılar, dünyada en çok plastik kirliliğine sebep olan markaları inceledi.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma, 84 ülkenin 2018-2022 arasındaki plastik kirliliği denetimleri ve verileri kullanılarak hazırlandı.

Araştırmada, incelenen atıkların neredeyse yarısının "hangi şirket tarafından üretildiğinin" belli olmadığı ifade edilirken, kaynağı belirlenen atıklarda ise Coca Cola yüzde 11 ve PepsiCo da yüzde 5'lik değerde plastik kirliliğine sebep olan dünyaca ünlü markalar olarak kayıtlara geçti.

Plastik kirliliğine sebep olan dünya markalarını sırayla yüzde 3'le Nestle ile Danone ve yüzde 2'yle Altria takip etti.

Söz konusu şirketler belirlenen atıkların neredeyse 25'ini oluşturuyor.

Araştırmacı Tony Walker, "Bu firmalar dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları ve dünyadaki tüm ülkelere erişimleri var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Coca Cola ve PepsiCo Dünyada En Çok Plastik Kirliliğine Sebep Olan Markalar - Son Dakika

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