Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Davasında Beraat Kararı İstinafa Taşındı

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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan yargılanan iş insanı Sadullah Alagöz'ün "delil yetersizliğinden" beraat ettiği dava istinafa taşındı. İstinafa başvuran mağdur kız çocuğunun avukatı Çisel Demirkan, "DNA örneklerini, raporları, psikolog raporlarını dikkate alarak baktığımızda istismar olduğu açıktır. Bu gerekçeyle tabii ki dosyayı istinaf ettik" dedi.

AK Parti'den 2015 ve 2018 yıllarında milletvekili ve ilçe belediye başkanı aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen iş insanı Sadullah Alagöz'ün Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu"ndan yargılandığı davanın 14 Kasım'da yapılan duruşmasında karar açıklanmıştı. "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan yargılanan Alagöz hakkında "delil yetersizliğinden" beraat kararı verilmişti.

Mağdur kız çocuğunun avukatı kararı istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvuran avukat Çisel Demirkan, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Çise, şunları kaydetti:

"Verilen karar hukuka aykırı DNA örneği olmasına rağmen hiç ceza almamış olması kabul edilemez. Önce reşit olmayanla cinsel ilişkiden asliye ceza da dava açılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi ifadeler, psikolog, pedagog raporları ve DNA örneğini göz önünde bulundurarak bir istismar olduğunu ve yargılamanın ağır ceza da yapılması yönünde karar vermişti. Ağır Ceza Mahkemesi bütün bunları göz ardı ederek beraat kararı vermesi hem hukuka aykırıdır hem de vicdanen kabul edilmesi mümkün değildir.

DNA örneklerini, raporları, psikolog raporlarını dikkate alarak baktığımızda istismar olduğu açıktır. Bu gerekçeyle tabii ki dosyayı istinaf ettik. Ayrıca gerekçeli kararda cinsel istismar suçuna ilişkin beraat kararı yeterli gerekçelendirilmemiştir. İstismar kabul edilmemiş ama 'çocuğun rızası var' da denmemiş dolayısıyla reşit olmayan cinsel ilişkiyi dahi tartışmamıştır."