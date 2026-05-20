Çocuk Edebiyatı Kongresi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuk Edebiyatı Kongresi Başladı

Çocuk Edebiyatı Kongresi Başladı
20.05.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, dijital çağda çocuk edebiyatını ele alan kongreyi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen "2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi", Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, büyükşehirlerde aile, mahalle ve şehir kültürünün giderek kaybedildiğini, bu durumun eğitimin doğal mecrasını da zayıflattığını söyledi.

Şehrin yapılanmasının kültür aktarımında en etkili unsur olduğunu kaydeden Yelkenci, "Dolayısıyla herkes de diyor ki eğitimi halledersek her şey hallolur. Eğitimin, Milli Eğitim Bakanlığının bütün bu sorunları çözebileceğine ve buradan bütün her şeyi düzeltebileceğimize inanan insanlar var. Buraya da bir soru işareti bırakarak, sizin ferasetinize bırakıyorum." dedi.

Eğitimle ilgili tartışmalara dikkati çeken Yelkenci, şöyle devam etti:

"Özellikle yapılandırmacı psikolojik yaklaşımla beraber ortaya çıkan tartışmalar okulu da tartışılır hale getirdi. Bu tartışmalar içinde eleştirel pedagojik yaklaşım var, feminizm gibi akımları merkezine alan yaklaşımlar var, bankacı okul sistemi tartışması var. Türkiye'de bizim çok sahiplendiğimiz Ivan Illich'in 'Okulsuz Toplum' kitabı üzerinden yapılan tartışmalar var. Çünkü biz genel olarak bir endoktrinasyona maruz kalmasını istemiyoruz çocuklarımızın. Bunu da böyle, çok büyük bir aşkla, şevkle kucakladık. Fakat orada yapılan tartışmanın ne olduğuna bakmadık. Bütün bu tartışmalara baktığımız zaman ya da okulun, eğitimin modern anlamda eğitim öğretimin ve okulun ortaya çıkması Batı'da, okula yönelik tartışmalar Batı'da. Öyleyse biz bu işin neresindeyiz? Yani ortada bir müessese var, bir kurumsal yapı var, başkaları ortaya koymuş, icat etmiş. Buna yönelik eleştiriler çıkmış, biz eleştiriler tarafında da yokuz. Sadece bize çok yakın bulduğumuz tarafa yönelmişiz."

Yelkenci, Fransız sosyolog Jean Baudrillard'ın "Sessiz Yığınların Gölgesinde" isimli kitabında dile getirdiği "Burada yapacağım eleştiriler Batı toplumuna yöneliktir. Diğer Batı dışı toplumlar buradan kendisine bir örnek alamaz" ifadelerine atıf yaparak, Batı dışı toplumların çoğu zaman tartışmaların dışında bırakıldığını vurguladı.

Baudrillard'ın bu ifadelerinde ciddi bir ötekileştirme olduğunun altını çizen Yelkenci, "Batı dışı toplumlar kimdir? Dolayısıyla o kavramlara baktığımızda da biz yanlış tartışıyoruz. Çünkü mihenk aldığımız yer doğru değil. Öyleyse bizim burada tartışmaları doğru yapabilmemiz için, yapay zeka da dahil olmak üzere, doğru bir dil kurmamız gerekiyor. Bu dil bize ait kavramlardan oluşmalı. Dil bize ait kavramlardan oluştuğunda edebiyatı çocuğumuz daha iyi anlayacak ve daha iyi üretecek, o noktaya gelmiş olacak." diye konuştu.

Eğitim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yelkenci, çocukların yetişkinler tarafından "inşa edilmesi" anlayışına karşı olduğunu belirterek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz, hiçbir zaman eğitimciler olarak, yetişkinler olarak çocuğu inşa etme iddiasında olmamalıyız. Çocuğun kendisine, kendisini inşa etmesine yardımcı olacak mücerret kılavuzluktan başka bir işlevimiz yoktur. Eğitimin tabii seyri böyle işlemiştir. Böyle işlediğinde de güçlü nesiller ortaya çıkmıştır."

Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise kongrede yaptığı konuşmada, temel eğitimde niteliği artırmaya yönelik her adımın, devletin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirtti.

Çocuk edebiyatının, çocukların zihinsel süreçlerini şekillendiren en önemli araçlardan biri olduğunu vurgulayan Savaşçı, "Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen kongrede yapay zekadan oyunlaştırmaya, artırılmış gerçeklikten erişilebilirliğe kadar birçok başlığın ele alınacağını kaydetti.

Savaşçı, 393 bildiri başvurusu arasından çift kör hakem değerlendirmesi sonucunda 50 bildirinin sözlü sunum programına alındığını bildirdi.

Kongrede dijital dünyada erdemli birey yetiştirme, çocuk edebiyatında yapay zeka ve etik sorunlar, kültürel mirasın aktarımı ve dijital okuma rehberliği gibi konularda panel ve atölyelerin düzenleneceğini aktaran Savaşçı, çocuklarda okuma kültürünü geliştirmeyi amaçlayan "Maarif Çocuk" dergisinin de çocukların düşünme becerilerini ve kültürel bağlarını güçlendiren bir öğretim ortamı olarak tasarlandığını dile getirdi.

20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongrede, çocuk edebiyatının dijitalleşen yüzünün pedagojik, etik ve estetik yönleri ele alınırken, yapay zekadan oyunlaştırmaya, artırılmış gerçeklikten erişilebilirliğe kadar çeşitli başlıklarda yeni yaklaşımlar değerlendirilecek.

Kongrenin açılışına eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk Edebiyatı Kongresi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:28:34. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuk Edebiyatı Kongresi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.