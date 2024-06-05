Çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteği artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteği artırılıyor

Çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteği artırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinin yüzde 40 oranında artırılacağını duyurdu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için sağlanan destek miktarı artırılarak, daha fazla yardım sağlanacak.

05.06.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinin yüzde 40 oranında artırılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sağlık raporlarında öngörülen günlük kullanım adedi doğrultusunda aylık olarak sağlanan çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğini yüzde 40 oranında artırıyoruz. Hayırlı olsun."

Bakan Göktaş, desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteği artırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 15:51:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteği artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement