Çocuk İşçiliği ve Ekonomik Kriz - Son Dakika
Çocuk İşçiliği ve Ekonomik Kriz

21.04.2026 11:25
CHP'li Ulaş Karasu, ekonomik krizin çocuklara etkisini TBMM'ye taşıdı, eylem planı istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ekonomik krizin çocuklara etkisini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, "Derinleşen ekonomik kriz, artan yoksulluk ve eğitimden kopuş verileri de dikkate alındığında, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik ilave bir eylem planı hazırlanmış mıdır? 2023-2026 yılları arasında kaç çocuk, iş kazalarında can vermiş, kaç çocuk yaralanmıştır" diye sordu.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, ekonomik krizin çocuklara etkisiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde çocuk hakları ve sosyal adalet açısından "kaygı verici bir gerileme" yaşandığını belirterek, devleti bir an önce koruyucu tedbirleri almaya çağırdı.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere rağmen, denetim yetersizliği ve kayıt dışı istihdam nedeniyle çocukların devlet eliyle yeterince korunamadığını belirten Karasu, soru önergesinde çocuklarla ilgili istatistiklere yer verdi. Türkiye'de her üç çocuktan birinin yoksulluk veya sosyal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu, TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, 2025 yılında çocukların yüzde 36,8'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşadığını vurgulayan Karasu, "Yani, okullarda saldırılar yaşanıp, çocuklar arasında suç eğilimi gündemden düşmezken, ülkemizdeki yaklaşık 7 milyon 866 bin çocuk yoksulluk ve sosyal dışlanmanın pençesinde bulunuyor" dedi.

"2025 yılında en az 94 çocuk çalışırken hayatını kaybetti"

5 yaş altı çocuklarda okullaşma oranı önceki yıla göre düştüğünü, ortaöğretim seviyesinde okul tamamlama oranı yüzde 81,3 olduğunu belirten Karasu, ekonomik krizin çocukları okuldan kopararak çalışmaya ittiğini, TÜİK, bu yıl 15-17 yaş grubundaki çocuk işçi sayısını paylaşmadığını ancak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre sadece 2025 yılında en az 94 çocuk çalışırken hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Soru önergesinde, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis toplantısında gündeme gelen iddialara da yer veren Karasu, bu toplantıda sokakta yaşayan çocuk sayısı, yetim/öksüz çocuklar ve resmi kayıtlarda çalışan çocuk sayısı gibi verilerle birlikte "seks sektöründeki kadın ve kızların toplam sayısının 100 bin olduğu" ileri sürüldüğünü hatırlatarak, çocukların cinsel sömürü riskiyle karşı karşıya kaldığına dair ciddi endişeler dile getirildiğini söyledi.

"Devletin temel görevi, çocukları korumak ve onların insanca yaşam hakkını güvence altına almaktır. Türkiye'de artan çocuk işçiliği ve çocuk ölümleri, mevcut politikaların yetersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Vakit kaybetmeden somut, denetlenebilir ve etkili bir eylem planını hayata geçirmek zorundadır" diyen Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a şu soruları yöneltti:"

"- Derinleşen ekonomik kriz, artan yoksulluk ve eğitimden kopuş verileri de dikkate alındığında, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik ilave bir eylem planı hazırlanmış mıdır? Hazırlanmış ise içeriği ve hedefleri nelerdir? Hazırlanmamış ise hazırlanması yönünde bir çalışma var mıdır?"

2023-2026 yılları arasında kaç çocuk, iş kazalarında can vermiş, kaç çocuk yaralanmıştır?

Çocuk işçiliğine yönelik bakanlığınızın yaptığı denetim sayısı kaçtır, bu denetimler sonucu kaç işyerine hangi cezalar uygulanmış, aç işyeri hakkında kapatma veya faaliyeti durdurma işlemi gerçekleştirilmiştir?"

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, Ulaş Karasu, Yoksulluk, Ekonomi, Karasu, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk İşçiliği ve Ekonomik Kriz - Son Dakika

SON DAKİKA: Çocuk İşçiliği ve Ekonomik Kriz - Son Dakika
