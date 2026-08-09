Bakan Çiftçi: Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu'nun önemini vurgulayarak, yasanın cezalandırmaktan çok suça giden yolu kestiğini, riski önceden gördüğünü ve çocuklara kalkan olduğunu belirtti. Devletin tek bir çocuğu bile karanlığa bırakmayacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Tek bir çocuğu bile kötülüğün pençesine terk etmeyeceklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bir çocuğu korumak, bir nesli korumaktır. Bir nesli korumak ise Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Annelerin endişesi, babaların adalet arayışı ve milletimizin gür sesi, devletimizin vizyonunda devasa bir ortak vicdana dönüştü. Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor. Tehdit değişir, koruduğumuz emanet değişmez, gözümüzden daha kıymetli çocuklarımız. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve tüm kolluk birimlerimizle sahadayız. Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kanunun milletimize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi: Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır - Son Dakika

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