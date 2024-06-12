Çocuk öyküleri yazarı Sevim Ak, Kargı'da çocuk okurlarıyla buluştu - Son Dakika
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Çocuk öyküleri yazarı Sevim Ak, Kargı'da çocuk okurlarıyla buluştu

Kargı Şehit Suat Yaşar Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen yazar-okur etkinliğinde, çocuk öyküleri yazarı Sevim Ak, Kargı'da öğrencilerle bir araya geldi. Sevim Ak, söyleşi programının ardından kitaplarını imzalayarak okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa Kargı Kaymakamı, Belediye Başkanı, İl Kültür Turizm Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğrenciler de katıldı.

12.06.2024 13:46
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Çocuk öyküleri yazarı Sevim Ak, Kargı'da çocuk okurlarıyla bir araya geldi.

Kargı Şehit Suat Yaşar Halk Kütüphanesinin yazar-okur etkinliği kapsamında ilçede söyleşi programına katılan Ak, öğrencilerle sohbet etti.

Söyleşinin ardından Sevim Ak, kitaplarını imzalayarak okurları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İl Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Sevim Ak, Çocuk, Kargı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk öyküleri yazarı Sevim Ak, Kargı'da çocuk okurlarıyla buluştu - Son Dakika

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