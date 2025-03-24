Çocuklar, Ekrem İmamoğlu'na Destek Mesajları Gönderdi

(TRABZON) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için dün yapılan ön seçimde, üyeler ve vatandaşların yanı sıra çocuklar da sandık başına gitti. Çocuklar, "Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım", "Ekrem amca ilk oyum sana", "Ekrem amca seni çok seviyorum, sen başkan olacaksın", "Arkamız değil ama direnişimiz sağlam", "Hak hukuk adalet" sözleriyle İmamoğlu'na destek mesajları gönderdi.

CHP'nin aday belirlemek için dün düzenlediği ön seçime katılan Trabzonlu çocuklar, Ekrem İmamoğlu'na sevgilerini anlatan şiirlerini, yazılarını ve resimlerini sandığa attı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çocukların İmamoğlu'na olan sevgilerini anlattıkları yazıları okudu, duygularını yansıttıkları resimlerini gösterdi.

İmamoğlu'nun, üzülmemesi istediklerini anlatan ve moral vermeye çalışan çocuklar, "Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım", "Ekrem amca ilk oyum sana", "Ekrem amca seni çok seviyorum, sen başkan olacaksın", "Arkamız değil ama direnişimiz sağlam", "Hak hukuk adalet" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları gönderdiler, "Yanındayız" diyerek umut dolu mesajlar verdi.

Çocukların bu davranışının son derece anlamlı olduğunu dile getiren Kaya, "Yüzlerce çocuğumuz resimlerle, şiirlerle Ekrem Başkanımıza destek mesajı göndermişler. Görüyoruz ki; çocuklarımız Ekrem Başkanımızla kurdukları gönül bağı ile en güzel yol arkadaşlarımız oldular. Çocuklarımız, Ekrem amcalarına yapılan haksızlık için duydukları üzüntünün yanında minik yüreklerindeki kocaman sevgiyi ve umudu da dile getirmiş. Duygularını kağıtlara dökerek Ekrem amcalarına moral vermeye çalışmışlar. Her bir mesaj birbirinden değerli, çok etkilendim, çok duygulandım. Bu ülkenin güzel çocuklarına, güzel bir ülke bırakmak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.