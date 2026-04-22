Çocuklar, Geleceğin Teminatı

Salıpazarı Belediye Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Gökçeli İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Hayrunnisa Yıldız'a devredildi.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, makamını küçük öğrenciye devrederken yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara duyduğu güvenin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Karaca, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu tür etkinliklerle öz güven kazanmaları ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri büyük önem taşıyor." dedi.

Başkanlık koltuğuna oturan Hayrunnisa Yıldız ise ilçede sokak hayvanları için barınak yapılmasını ve okullarına daha fazla kitap kazandırılması yönünde istekte bulundu.