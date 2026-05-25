Çocuklar Güvende Projesi ile 9 Bin Çocuğa Destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen Çocuklar Güvende ekiplerinin, 9 bin 781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamasında ülke genelinde oluşturulan 'Çocuklar Güvende' ekipleri ile farklı gruplardaki çocukları korumaya yönelik tespit ve müdahale çalışmalarının yürütüldüğünü, ayrıca ihtiyaç duyulan çocukların bulundukları yerde izlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirildiğini belirtildi. Bakan Göktaş, bu kapsamda ekiplerin; alan taramaları, çocuklarla mesleki çalışmalar, hane ve eğitim kurumlarına yönelik ziyaretler ile ailelere rehberlik faaliyetleri yürüttüğünü kaydederek, ekiplerin tespit, koruma ve önlemeye yönelik izleme ve sosyal hizmet müdahale çalışmaları yaptığını vurguladı. Bakan Göktaş, farklı risk gruplarından 342 bin 547 çocuğa ulaşıldığını ve çok sayıda aile ziyareti gerçekleştirildiğini açıkladı.

AİLE VE OKUL ORTAMINDA İZLEME

Çocuklar Güvende ekiplerinin en önemli ayağını okullarda yürütülen çalışmaların oluşturduğunun altını çizen Bakan Göktaş, "İllerde en az iki sosyal çalışma görevlisinin bulunduğu Çocuklar Güvende Ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarla eşleştiriliyor. Okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmeler yapan mobil ekipler, devamsızlığı olan ve desteğe ihtiyaç duyan çocukların gereksinimlerini belirlemek için çocuklar ve aileleriyle de görüşüyor" ifadelerini kullandı. Ailelerle yapılan görüşmelerin ardından çocuk ve ailenin ihtiyaçlarının tespit edildiğini aktaran Bakan Göktaş, tedbirlerle desteklenen çocukların aile ve okul ortamında izlenmeye devam edildiğini belirtti.

SANATA VE SPORA YÖNLENDİRİLİYORLAR

Her Çocuklar Güvende ekibinin en az 10 okulla eşleştirildiğini ve çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni okullarda görevlerine devam ettiğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen Çocuklar Güvende ekipleri, 9 bin 781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi. Buna ek olarak 8 bin 574 çocuk Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamına alındı" dedi.