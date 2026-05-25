Çocuklar Güvende Projesi ile 9 Bin Çocuk Destekleniyor

25.05.2026 12:06
Bakan Göktaş, 'Çocuklar Güvende' ekiplerinin 9 bin 781 çocuğu sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirdiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen "Çocuklar Güvende" ekiplerinin, 9 bin 781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde oluşturulan "Çocuklar Güvende" ekipleriyle farklı gruplardaki çocukları korumaya yönelik tespit ve müdahale çalışmalarının yürütüldüğünü, ihtiyaç duyulan çocukların bulundukları yerde izlenmesine ilişkin faaliyetler gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu kapsamda, alan taramaları, çocuklarla mesleki çalışmalar, hane ve eğitim kurumlarına yönelik ziyaretler ile ailelere rehberlik faaliyetleri yürütüldüğünü kaydeden Göktaş, ekiplerin tespit, koruma ve önlemeye yönelik izleme ve sosyal hizmet müdahale çalışmaları yaptığını aktardı.

Göktaş, farklı risk gruplarından 342 bin 547 çocuğa ulaşıldığını ve çok sayıda aile ziyareti gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çocuklar, aile ve okul ortamında izleniyor

"Çocuklar Güvende" ekiplerinin en önemli ayağını okullarda yürütülen çalışmaların oluşturduğuna işaret eden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"İllerde en az 2 sosyal çalışma görevlisinin bulunduğu Çocuklar Güvende ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullarla eşleştiriliyor. Okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmeler yapan mobil ekipler, devamsızlığı olan ve desteğe ihtiyaç duyan çocukların gereksinimlerini belirlemek için çocuklar ve aileleriyle de görüşüyor."

Ailelerle yapılan görüşmelerin ardından çocuk ve ailenin ihtiyaçlarının tespit edildiğini belirten Göktaş, tedbirlerle desteklenen çocukların aile ve okul ortamında izlenmeye devam edildiğini kaydetti.

Çocuklar sanata ve spora yönlendiriliyor

Ekiplerin en az 10 okulla eşleştirildiğini ve çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni okullarda görevlerini sürdürdüğünü vurgulayan Göktaş, "Çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen Çocuklar Güvende ekipleri, 9 bin 781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi. Buna ek olarak 8 bin 574 çocuk, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamına alındı." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

