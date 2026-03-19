Çocuklar için dijital güvenlik hamlesi! - Son Dakika
Çocuklar için dijital güvenlik hamlesi!

Çocuklar için dijital güvenlik hamlesi!
19.03.2026 11:39
Aile Bakanlığı, 3 bin 5 zararlı içeriğe müdahale ederek çocukları dijital ortamda koruyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamda korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ihbar hatları ve izleme ekipleri aracılığıyla bugüne kadar 3 bin 5 zararlı içeriğe müdahale ederek, kaldırılmasını ya da erişime engellenmesini sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu ve önleyici hizmetler çerçevesinde çocukların dijital ortamda maruz kalabileceği riskleri en aza indirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun takibini yürüttüğü Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) ihbar hattı ile internet ve sanal medya platformlarında çocuklara yönelik ihmal, istismar ve suç unsuru içeren yazılı ve görsel içerikler tespit edilere kaldırılıyor ya da erişime engelleniyor. Dijital ortamda yaygın olarak görülen siber zorbalık, akran zorbalığı, dijital bağımlılık ve çocuğa yönelik şiddet gibi risk alanlarına müdahale edilirken, çocukların güvenli bir dijital deneyim yaşaması amacıyla psikososyal destek hizmetleri de sürdürülüyor.

İHBARLAR 7/24 SAAT DEĞERLENDİRİYOR

Çocuklar açısından zararlı olduğu değerlendirilen içerik, yayın ve uygulamalar vatandaşlar tarafından DUY ihbar hattına WhatsApp ve BİP üzerinden bildirilebiliyor. İhbarlar 7 gün 24 saat esasına göre değerlendirilirken; bildirilen içerikler incelenerek gerekli araştırmalar yapılıyor. Bu kapsamda, CİMER'e iletilen başvurular, DUY ihbar hattı ve Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla bugüne kadar dijital platformlarda tespit edilen 3 bin 5 zararlı içeriğe müdahalede bulunuldu.

KURUMLARLA KOORDİNASYON

Bakanlık, süreç yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla da koordinasyon halinde çalışıyor. RTÜK iş birliğiyle dizi ve filmlerde çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere yönelik düzenli izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülüyor. Dijital risklere maruz kaldığı tespit edilen çocuklar içinse bulundukları illerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından sosyal inceleme raporları hazırlanıyor. Hazırlanan raporlar doğrultusunda uygun sosyal hizmet modelleri planlanarak hayata geçiriliyor.

'ÇOCUKLAR GÜVENDE' PLATFORMU

Bakanlık, çocukları dijital dünyada yalnız bırakmamak ve ebeveynleri doğru bilgilerle desteklemek amacıyla 'Çocuklar Güvende' web sitesi ve mobil uygulamasını da hayata geçirdi. Aileler ve çocuklar için rehber olma özelliği taşıyan 'Çocuklar Güvende' platformunda, dijital cihazlarda ebeveynlerin denetimlerini nasıl sağlayabileceklerine dair bilgilerin yanı sıra çocuklara yönelik özel olarak hazırlanan içerikler de site ve mobil uygulama üzerinden erişime sunuluyor. Platform kapsamında çocuklar, olası acil durumlarda uygulama üzerinden tek tuşla yardım çağrısı yapabilirken; yapılan bildirimler, ilgili birimlere ve 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 183 hattına yönlendiriliyor. 'Çocuklar Güvende' platformuna mobil uygulama ve cocuklarguvende.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklar için dijital güvenlik hamlesi! - Son Dakika

