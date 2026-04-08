Çocuklar için yasal düzenleme geliyor

08.04.2026 16:39
Adalet Bakanı Gürlek, suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezasızlık algısının rahatsız edici olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklar konusuna ilişkin, "Cezasızlık algısı maalesef toplumu rahatsız ediyor. Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız. Şu an çalışma aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleri ile Ankara Hakimevi'nde bir araya geldi.

İstanbul'da, 5 Nisan'da Komisyon üyeleri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile bir araya geldiklerini anımsatan Gürlek, bunun toplumda önemli bir farkındalık oluşturduğunu, burada mağdur ailelerin sorunlarını da dinlediklerini anlattı.

Gürlek, "'Suça sürüklenen çocuk' diyoruz, aslında bu kavramı da en baştan değiştirmemiz gerekecek. Toplumun yüzde 81'inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati. Ben de aynı kanaatteyim." görüşünü paylaştı.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun da çok kıymetli çalışmalar ve sahada araştırmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Gürlek, "Burada da biz üzerimize düşen ne varsa bunu yapmak istiyoruz. Eğer yasal anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyorsa elbette bu yasal düzenlemeleri yapacağız birlikte. Sizin tutacağınız rapor bizim için çok önemli, yol belirleyici." değerlendirmesinde bulundu.

12. Yargı Paketi üzerinde çalıştıklarını belirten Gürlek, şöyle devam etti:

"Burada da sizden gelecek öneriler, teklifler, sizin çok değerli saha araştırmalarınız bunlarla ilgili düşündüğümüz maddeler var. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimizle birlikte bu cezaların özellikle biraz yetersiz olduğunu, toplumda cezasızlık algısı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda birlikte çalışmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizin sahadaki çalışmalarınız, sonuç raporunuzun bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum."

"Önleme mekanizmalarının devreye geçmesi gerekiyor"

Adalet Bakanı Gürlek, suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu konusuna dikkati çekerek, "Önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor. Tabii bu önleme mekanizmalarının devreye geçmesi sadece Adalet Bakanlığının görevi değil, burada aile faktörü elbette belirleyici, çocuğun eğitim hayatı belirleyici, yetişmiş olduğu sosyal çevre belirleyici." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışmaları olduğunu aktaran Gürlek, "Adalet Bakanlığı suç işlendikten sonra göreve başlıyor. Burada çocuğu bu suç ortamına iten faktörlerin masaya yatırılması gerekiyor. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli ama bir taraftan da mağdur ailelerimiz var." ifadelerini kullandı.

"Önleyici ve caydırıcı tedbirler konusu da çok önemli"

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki toplantıya katılan mağdur ailelerin anlattıklarından çok etkilendiğini belirterek, suç politikasının dengelenmesi gerektiğine işaret etti. Gürlek, "Yani cezasızlık algısı maalesef toplumu rahatsız ediyor. Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız. Şu an çalışma aşamasındayız. Sizin çalışmalarınızla birlikte bu süreci birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmanın özellikle sizin Komisyonunuzun raporlarını biz dört gözle bekliyoruz. Çünkü oradan çıkacak rapor çok önemli." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bir an önce yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:

"Hakim savcılara verilen takdir hakları biraz geniş. Gerekirse hakim, savcı arkadaşlarla sık sık bir araya gelerek, istişare toplantıları yapılarak bu konuda hassasiyeti dile getirmek gerekiyorsa bunu da söyleyelim. Kanun değişikliği yapılması gerekiyorsa kanun değişikliği. Önleyici ve caydırıcı tedbirler konusu da çok önemli. Burada üç bakanlığımızın birlikte çalışmasını çok kıymetli buluyorum."

Kaynak: AA

