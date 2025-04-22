Çocuklar Jandarma ile Bayram Coşkusu Yaşadı

SİVAS'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaklaşık 1600 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığı'nı gezerek jandarmayı yakından tanıma fırsatı buldu. Silah ve teçhizatları inceleyen çocuklar, özel eğitimli köpeklerin gösterisini ilgiyle izledi.

İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden öğrenciler jandarma komutanlığı bahçesinde kurulan stantlarda silah, teçhizat ve araçları inceledi. Yaklaşık 1600 öğrenci, bomba arama köpeği ile narkotik madde arama köpeklerinin gösterilerini de ilgiyle takip etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın ise makam koltuğunu İnönü İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Defne Çelik'e devretti.

'ÇOK GÜZEL ŞEYLER ÖĞRENDİK'

İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile stantları gezen temsili komutan Defne Çelik, tüm arkadaşlarının bayramlarını tebrik ederek, "Jandarma komutanı olmak çok güzel bir duygu. Stantlar çok güzeldi, çok güzel şeyler öğrendik" dedi.

Öğrencilerden Vuslat Erva İkiz ise çok güzel bir gün geçirdiğini belirterek, "Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Askerlerimizin silahlarını yakından tanıma fırsatı buldum" diye konuştu.

Burak Türk de kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür edip, çok güzel bir gün geçirdiğini söyledi.