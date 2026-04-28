Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar Kendi Yazdıkları Oyunla Mezun Oldu

28.04.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi öğrencileri, ilk kez kendi yazdıkları oyunları sahneleyerek mezun oldu. 27 Nisan'da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde sergilenen oyunda çocukların yaratıcılığı ön plandaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi (ÇEB) öğrencileri, ilk kez kendi yazdıkları oyunları sahneleyerek mezun oldular. 27 Nisan Pazartesi günü Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde gösterilen oyunda, uzaylı canavarlardan sürpriz doğum günü partilerine kadar çocukların hayal gücünün ürünü hikayeler yer aldı.

Mezuniyet törenine İBB Kültür Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu ve diğer yetkililer katıldı. İşsever, çocukların hayal kurmanın değerini öğrendiğini, özgüven kazandığını ve empati yeteneklerini geliştirdiğini vurguladı. Askeroğlu ise çocukların sahnede yıldız gibi parladığını belirterek eğitmenlere teşekkür etti.

ÇEB öğrencileri, 2024-2026 döneminde oyunculuk, diksiyon ve hareket gibi alanlarda eğitim aldı. Eraslan Sağlam'ın yönetmenliğinde sahnelenen '1915-2025 Şapkadan Tiyatro Çıkartan Çocuklar, Devridaim' adlı oyunda 29 öğrencinin yazdığı kısa oyunlar tek bir perspektifle birleştirildi. Oyunun dramaturjisi Sinem Özlek'e, müziği Çiğdem Erken'e, koreografisi İlkem Ulugün'e ait. Dekor ve kostüm Duygu Ateş tarafından tasarlandı. Oyunda Ada Serdaroğlu, Alya Çolak, Ayşe Naz Değerliyurt gibi 29 öğrenci rol aldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 20:04:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.