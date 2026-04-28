Çocuklar Kendi Yazdıkları Oyunla Mezun Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi (ÇEB) öğrencileri, ilk kez kendi yazdıkları oyunları sahneleyerek mezun oldular. 27 Nisan Pazartesi günü Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde gösterilen oyunda, uzaylı canavarlardan sürpriz doğum günü partilerine kadar çocukların hayal gücünün ürünü hikayeler yer aldı.

Mezuniyet törenine İBB Kültür Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu ve diğer yetkililer katıldı. İşsever, çocukların hayal kurmanın değerini öğrendiğini, özgüven kazandığını ve empati yeteneklerini geliştirdiğini vurguladı. Askeroğlu ise çocukların sahnede yıldız gibi parladığını belirterek eğitmenlere teşekkür etti.

ÇEB öğrencileri, 2024-2026 döneminde oyunculuk, diksiyon ve hareket gibi alanlarda eğitim aldı. Eraslan Sağlam'ın yönetmenliğinde sahnelenen '1915-2025 Şapkadan Tiyatro Çıkartan Çocuklar, Devridaim' adlı oyunda 29 öğrencinin yazdığı kısa oyunlar tek bir perspektifle birleştirildi. Oyunun dramaturjisi Sinem Özlek'e, müziği Çiğdem Erken'e, koreografisi İlkem Ulugün'e ait. Dekor ve kostüm Duygu Ateş tarafından tasarlandı. Oyunda Ada Serdaroğlu, Alya Çolak, Ayşe Naz Değerliyurt gibi 29 öğrenci rol aldı.