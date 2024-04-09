Çocuklar Ramazan geleneğini camide öğrendi
KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde camide düzenlenen programda Ramazan gelenekleri çocuklar için yaşatıldı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Azdavay Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü koordinesinde kreş, ilkokul ve ortaokulda eğitim gören çocukların Ramazan ayı bilincini artırmak amacıyla, etkinlikler düzenledi. Camide düzenlenen etkinliğe 250 çocuk ve 500'ü aşkın vatandaş katıldı. Program öncesinde, teravih namazında çocuklar Salat-ı Ümmiye okudu. Namazın ardından çocuklarla sohbet, soru cevap ve mini bir tiyatro gösterisi yapıldı. Daha sonra Filistin, Gazze ve dünyanın diğer yerlerinde zulüm altında olan Müslümanlar için dualar edildi.
Konfetilerin patlatılıp, balon şelalesiyle devam eden etkinlikte çocuklar, Azdavay Müftülüğü Gençlik Koordinatörleriyle doyasıya eğlendi. Program hazırlanan çeşitli ikramların çocuklara dağıtılması ile sona erdi.
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