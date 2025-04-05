Çocuklar Sanal Uçuşla Eğlenceli Bir Deneyim Yaşadı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda VR destekli uçuş simülatörü ile üç günde 218 çocuk sanal tura katıldı.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı içinde yer alan uçak C-47 Dakota'nın iç kısmı yeniden düzenlendi ve çocuklar için VR teknolojisiyle Eskişehir üzerinde sanal uçuşa hazır hale getirildi. Bu kapsamda 2, 3 ve 4 Nisan'da sanal uçuşa katılan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

VR gözlükleri ile çocuklar, Eskişehir'in turistik bölgeleri üzerinde sanal bir uçuş deneyimi kazandı.

Çocuklar, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı içinde yer alan 15 adet uçak, bir planör, bir yakıt ikmal tankeri, bir hava savunma sistemi ve bir helikopterin yanı sıra hangar binasındaki Tübitak, Türksat, Roketsan, TAİ ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın destekleriyle hazırlanan hava taşıtları stantlarını da inceleme fırsatı buldu.