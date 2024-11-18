Çocuklar Sanatla Buluştu

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Lüleburgaz'da "Çocuklar Sanat ve Bilimle Buluşuyorlar" etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesince Yıldızları Sanat Akademisi'nde mandala, kukla, ebru, maske boyama ve topaç boyama etkinlikleri düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Etkinliğe katılan çocuklara teşekkür eden Pektaş, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Meslek edindirme kursları başladı

Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezi'nde meslek edindirme kursları başladı.

Merkez Müdürü Hilal Şahin, dikiş ve kuaförlük kurslarına ciddi bir katılım olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşları kurslara davet eden Şahin, kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini kaydetti.