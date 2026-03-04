Çocuklara Deprem Bilinci Eğitimi - Son Dakika
Çocuklara Deprem Bilinci Eğitimi

04.03.2026 11:11
Trabzon'da çocuklar için animasyon filmle deprem ve afet bilinci eğitimi verilecek.

Trabzon'da çocuklara deprem ve afet bilincini aşılamak amacıyla animasyon filmi eşliğinde eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik animasyon filmi hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, filmde deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışların sade ve anlaşılır bir dille anlatıldığı belirtilerek, "Çök-kapan-tutun yöntemi başta olmak üzere temel afet bilinci konularına dikkat çekildi. Film eşliğinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yıl boyunca deprem konusunda eğitim verilecek." ifadesi kullanıldı.

Afetlere karşı bilinçli nesiller yetiştirmenin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda özellikle çocuklarımızın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak ve afet anında nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek için eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İtfaiye Dairesi Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen bu tür bilgilendirme çalışmalarıyla hem öğrencilerimizin hem de toplumun afet bilincini artırmayı hedefliyoruz."

Açıklamada, depremin yanı sıra yangın, kaza ve her türlü doğal afet konusunda daha güvenli ve hazırlıklı bir şehir oluşturmak adına eğitim ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği de aktarıldı.

Kaynak: AA

