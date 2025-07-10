Çocuklara Yeni Kıyafetler Hediye Edildi

Tekirdağ'da yükümlülerce dikilen kıyafetler Zübeyde Hanım Çocuk Sevgi Evleri Sitesi'nde kalanlara hediye edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde tekstil atölyesi açıldı.

Atölyede, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü altında bulunan yükümlülerin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle katıldıkları kurslarda üretilen ürünler sosyal kurumlara ulaştırılıyor.

Süleymanpaşa Kaymakamlığının destekleriyle yürütülen proje kapsamında üretilen kıyafetler, düzenlenen programla Zübeyde Hanım Çocuk Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara hediye edildi.

Vali Soytürk, programda yaptığı konuşmada, atölyenin yükümlülerin hem ıslahı hem de el becerilerini geliştirip meslek öğrenmeleri için önemine işaret ederek, kıyafetlerin çocukların yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Programa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli katıldı.