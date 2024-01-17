 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çocuklarda Günlük Meyve Suyu Tüketimi Vücut Kitle İndeksini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklarda Günlük Meyve Suyu Tüketimi Vücut Kitle İndeksini Artırıyor

Kanada'dan yapılan bir araştırma, çocukların günlük miktarın üzerinde saf meyve suyu tüketmelerinin vücut kitle indeksinde artışa neden olabileceğini ortaya koydu. Toronto Üniversitesi Beslenme Bilimleri bölümünden araştırmacılar, 42 çalışmayı inceleyerek bu sonuca ulaştı. Araştırmacılar, çocukların fazladan içtikleri her 8 oz meyve suyunun vücut kitle indeksinde daha fazla değişime yol açtığını belirtti. Ayrıca, yetişkinlerin de şeker ilavesiz saf meyve suyu tüketimiyle kilo artışı arasında bir bağlantı olduğu tespit edildi. Bu bulgular, aşırı kilo ve obeziteyi önlemek için meyve suyu tüketimini kısıtlamaya yönelik halk sağlığı kılavuzunu destekler niteliktedir.

Çocuklarda Günlük Meyve Suyu Tüketimi Vücut Kitle İndeksini Artırıyor
17.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:40
Abone Ol

Kanada'dan araştırmacıların yürüttükleri sistematik inceleme ve meta analiz sonucu, çocuklar için günlük miktarın üzerinde saf meyve suyu tüketiminin, vücut kitle indeksinde artışa neden olabileceğini ortaya koydu.

Toronto Üniversitesi Beslenme Bilimleri bölümünden Vasanti Malik ve çalışma arkadaşları, günlük tüketilene ek saf meyve suyu içen çocuklar ve yetişkinlerle ilgili verilerin bulunduğu 42 çalışmayı inceledi.

Araştırmacılar, çalışmaların sistematik incelemesi ve meta analizi sonucunda günlük miktarın üzerinde ek saf meyve suyu tüketen çocukların vücut kitle indeksinin 0,03 daha fazla değişime neden olduğunu belirtti.

İnceleme sonucu 11 yaşından küçük çocuklarda fazladan içtikleri her 8 oz (yaklaşık 240 mililitre) meyve suyunun, vücut kitle indeksinde daha çok farka yol açtığı gözlemlendi.

Yetişkinlerin şeker ilavesiz saf meyve suyu tüketimiyle kilo artışı arasında da bağlantı olduğunu ortaya koyan araştırmacılar, "Bulgularımız, aşırı kilo ve obeziteyi önlemek için yüzde 100 meyve suyu tüketimini kısıtlamaya yönelik halk sağlığı kılavuzunu destekler nitelikte." ifadesini kullandı.

Araştırma, "Jama Pediatrics" dergisinde yayınlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İnceleme, Kanada, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklarda Günlük Meyve Suyu Tüketimi Vücut Kitle İndeksini Artırıyor - Son Dakika


16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13
Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Son Dakika
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
15:06 Mustafa Destici paylaşımını savundu: Hepiniz bir aradaydınız
15:02 Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuklarda Günlük Meyve Suyu Tüketimi Vücut Kitle İndeksini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement