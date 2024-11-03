Çocuklardan Filistin\'e Yardım Kermesi

Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, ailelerinin desteğiyle Filistin yararına kermes düzenledi.

Hatuniye Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesindeki kermeste çocuklar, ailelerinin yaptığı pasta ve yemek çeşitlerini satışa sundu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelirin, Filistin halkına ulaştırılacağı bildirildi.

Kermese katılan Fatma Şık, çocuklara yardımlaşma duygusunu aşılamak istediklerini söyledi.

İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmak istediklerini belirten Şık, "Çocuklarımızla kermes düzenledik. Herkes canla başla çalışıyor. Kermesten elde edeceğimiz kazancı mazlum Filistinli kardeşlerimize göndereceğiz. Destek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Ailesiyle kermese gelen 5 yaşındaki Zeynep Kaplan ise "Kermese getirdiğim mısır ve meyve sularını sattım. Kazandığım parayı Filistin'deki kardeşlerimize göndereceğim." dedi

11 Yaşındaki Elif Açıkkol da evinde hazırladığı pastaları satışa sunduğunu, elde ettiği geliri Filistin'e bağışladığını söyledi.