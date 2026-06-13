Çocuklardan Tiyatro ve Müzik Gösterisi - Son Dakika
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Çocuklardan Tiyatro ve Müzik Gösterisi

Çocuklardan Tiyatro ve Müzik Gösterisi
13.06.2026 10:08
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Tekirdağ'da Zübeyde Hanım Çocuk Evleri'nde çocuklar tiyatro ve müzik gösterisi sundu.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar tarafından tiyatro ve müzik gösterisi sunuldu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda çocuklar, hazırladıkları tiyatro oyunu ve müzik dinletilerini sahneleyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, çocukların etkinlik için büyük emek harcadığını belirterek, katılımcıların güzel performanslar izleyeceğini söyledi.

Koruma ve bakım altındaki çocukların yaşamın erken dönemlerinde çeşitli zorluklarla karşılaşabildiğini ifade eden Özdemir, çocukların büyük potansiyele ve hayallere sahip olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak çocukların dezavantajlarını telafi etmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Özdemir, "Çocuklarımızı güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyüterek, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle destekleyip geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. Amacımız özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, topluma ve devletine faydalı bireyler yetiştirmektir." dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan çocuklar, tiyatro ve müzik gösterileriyle izleyicilerden alkış aldı.

Programa Vali Recep Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Vali Yardımcısı Musa Aydemir, kurum personeli ve aileler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çocuklardan Tiyatro ve Müzik Gösterisi - Son Dakika

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