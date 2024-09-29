Çocukluk Döneminde Dil ve Konuşma Bozuklukları Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen söyleşide; Dil ve Konuşma Terapistleri Dernek Başkanı Prof. Dr. İlknur Maviş, çocukluk döneminde dil ve konuşma bozuklukları konusunu katılımcılara anlattı.

Tepebaşı Belediyesi, sağlığa ilişkin öğretici programlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen "Çocukluk döneminde dil ve konuşma bozuklukları" konulu söyleşide; Dil ve Konuşma Terapistleri Dernek Başkanı Prof. Dr. İlknur Maviş, katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, Belediye Meclis üyeleri Zehra Zeydan ve Saadet Gökçe Önay'ın yanı sıra eğitimciler, ve ebeveynler katıldı.

İlknur Maviş sunumunda, çocukların bebeklikten itibaren konuşma konusunda yaşadıkları zorlukları, anne ve babaların dikkat etmesi gereken hususları, konuşma bozuklukları konusunda izlenmesi gereken yolları ele aldı. Maviş, sunumunun sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım da "Yeni eğitim-öğretim dönemine başladığımız şu günlerde, ilk söyleşimizi en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımıza ayırmak istedik. Desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a, başkan yardımcılarımıza ve Dış İlişkilere Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hocamız bugün bizlerle çok kıymetli bilgiler paylaştı, kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye de "Sevgili Hocamız bugün çok duru ve güzel bir anlatım ile önemli konular hakkında bilgiler verdi. Belediyeciliğin en güzel taraflarından biri de insanlarımıza faydalı olabilmek. Sizin desteğinizle çocuklarımızın gelişimi adına çok önemli bir konuyu işledik, verimli bir söyleşi gerçekleşti" dedi.

Konuşmacı Prof. Dr. Maviş'e teşekkür belgesi takdim edilen etkinlik, günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.