Coğrafi işaretli Safranbolu Kıtırı'nda üretim artıyor
Doğal lezzeti ile vazgeçilmez olan Safranbolu Kıtırı'nın geçen yıl 5 ton üretimi yapıldı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen lezzetlerinden olan ve coğrafi işaret tescili olan 'Safranbolu Kıtırı'nın üretimi geçen yıl 5 ton olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin yöresel ürünleri arasında coğrafi işaret tescili alan "Safranbolu Kıtırı" 2021 yılında coğrafi işaret tesciliyle koruma altına da alınmıştı.
İçeriğinde buğday kepeği, fındık, ceviz gibi ürünlerin yanı sıra dünyanın en pahalı baharatı ve Avrupa tescili alan safranın da yer aldığı Safranbolu Kıtırı her geçen yıl üretimini artırmaya devam ediyor.
Uzun süre saklanabilmesi ve doğal lezzeti ile yerli ve yabancı misafirlerin tercihi olan ürünün 2023 yılında 5 ton üretimi yapıldı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi işaretli Safranbolu Kıtırı'na son yıllarda ilginin arttığını belirtti.
2021 yılında 800 kilo ile başlanan kıtır üretiminin geçen yıl itibariyle 5 tona yükseldiğini ifade eden Köse, İspanya ve Amerika gibi ülkelere de satış yaptıklarını söyledi.
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