Çolpan İlhan'ın 88. doğum günü kabri başında anıldı - Son Dakika
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Çolpan İlhan'ın 88. doğum günü kabri başında anıldı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan'ın 88. doğum günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma töreniyle kutlandı. Sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri törene katıldı. Oğlu Kerem Alışık, annesini özlemle anarak duygusal bir konuşma yaptı.

08.08.2024 14:59
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 88. doğum gününde kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, sanatçının oğlu Kerem Alışık ve torunu Sadri Alışık ile ailenin yakın dostları ve sanatçının sevenleri katıldı.

Oyuncu Kerem Alışık, burada yaptığı konuşmada annesinin, yaşasaydı 88 yaşında olacağını belirterek, "Sanatın ve hayatın ortasına beyaz güller bıraktı. Bütün çöplerden, çamurlardan arındırdığı yuvasını yaşamının üzerine kurdu. Anne kokulu mavilikler emanet etti kalbime. Kendi gökyüzümde uçmayı, kendi denizimde özgür kalmayı öğretti bana. Sabretmeyi, mücadele etmeyi, güvenmeyi, sevmeyi öğretti. Fazlasıyla insan kalmayı, eksiğiyle insan olmayı anlattı." dedi.

İlhan'ın vefatının üzerinden 20 sene geçtiğine işaret eden Alışık, "Zaman çabuk geçiyor ve insana alışmayı kazandırıyor mutlaka fakat unutmayı asla. Zira benim bir geçmişim var, bir de hiç geçmemişim. Onu çok özlüyorum. Onu çok arıyorum. Annen yoksa, ne kadar tam isen o kadar eksiliyorsun. Çünkü annen yok, kimsen yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çolpan İlhan'ın 88. doğum günü kabri başında anıldı - Son Dakika

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