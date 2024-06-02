Columbia Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Öğrencilerin Çadır Kampı Eylemi - Son Dakika
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Columbia Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Öğrencilerin Çadır Kampı Eylemi

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler, polislerin üniversite içindeki 'Gazze Dayanışma Kampı'nı dağıtmasından bir ay sonra 'Refah İsyanı' adıyla yeni bir çadır kamp eylemi başlattı. Öğrencilerin bu eylemine mezunlardan da destek geldi.

02.06.2024 20:11
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NEW ABD'nin New York kentinde, Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı öğrenciler, polislerin üniversite içindeki "Gazze Dayanışma Kampı"nı dağıtmasından bir ay sonra "Refah İsyanı" adıyla yeni bir çadır kamp eylemi başlatırken, öğrencilerin bu eylemine mezunlardan da destek geldi.

Üniversite kampüsü içinde yeniden kamp kuran öğrenciler, üniversite kampüsünün Broadway ve 116. Cadde kapısında basın toplantısı düzenledi. Öğrenciler, içeri girmelerine izin verilmediği için dışarda kalan küçük basın grubunun sorularını parmaklıklar arasından yanıtladı.

Kampüse erişim, Barnard ve Teachers College üyeleri hariç Columbia kimlik kartı sahipleriyle sınırlı tutuluyor.

Basın toplantısında konuşan Columbia Üniversitesi öğrencilerinden Mahmoud Khalil, kampa "Refah İsyanı" adını verdiklerini bildirdi.

Khalil, kampın kurulduğu anda, okul güvenliğinin hiçbir uyarı yapmadan kendilerine şiddet uygulayarak, çadırları aldığını ve 2 öğrenciyi yaraladığını savundu.

"Burası bir eğitim kurumu, yatırım fonu değil"

Kamp öğrencilerden Layla Saliba, üniversitenin, öğrencilerine yönelik muamelesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Saliba, "Burası bir eğitim kurumu. Bu bir yatırım fonu değil, bu bir iş değil ve öğrencilerinize daha iyi davranmanız gerekiyor. Bu çok korkunç. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyoruz." dedi.

Kampta kalmakla aldıkları riske ilişkin soru üzerine Saliba, şunları kaydetti:

"Birçoğumuz iş ve kariyer olanaklarını riske atıyoruz. Birçoğumuzun kişisel bilgileri silindi, birçoğumuz kara listeye alındı. Gazze'deki insanların uğraştığı şeylerle karşılaştırıldığında bu hiçbir şey. Yaz stajı alamıyorum, bu hiçbir şey. Sonuçlarıyla karşı karşıya kalsak bile, Gazze'de devam eden soykırıma ve devam eden yıkıma karşı sesimizi yükseltmenin ahlaki bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz."

Filistin yanlısı mezunlardan destek

Basın toplantısının ardından, Filistin yanlısı Columbia Üniversitesi mezunları da kampüsün dışında, 116. Cadde ve Broadway kapılarının önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, eylem sırasında, "Özgür Filistin", "İfşa et, tasfiye et, durmayacağız, dinlenmeyeceğiz" ve "Tek çözüm var, intifada devrimi, öğrenci devrimi" sloganları attı.

Mezunlar ellerinde, "Soykırımdan yana olma", "Mezunlar öğrencileri destekliyor", "Savaş makinasına daha fazla paraya son" ve "Filistin'in yaşamasına izin ver" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin yanlısı mezunlar, ara ara birkaç İsrail destekçisinin sözlü sataşma ve tehditlerine maruz kalsalar da gösterilerine devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Columbia Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Öğrencilerin Çadır Kampı Eylemi - Son Dakika

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