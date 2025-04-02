Columbia Üniversitesi'nde Zincirli Protesto - Son Dakika
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Columbia Üniversitesi'nde Zincirli Protesto

Öğrenciler, aktivist Mahmoud Khalil'in gözaltına alınmasını zincirli oturma eylemiyle protesto etti.

02.04.2025 23:47
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- ABD'de Columbia Üniversitesi'nde zincirli protesto

NEW YORK - ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, birbirlerine zincirli halde başlattıkları oturma eylemiyle Filistin destekçisi aktivist Mahmoud Khalil'in gözaltına alınmasını protesto etti.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestolarının öncülerinden olan öğrenci aktivist Mahmoud Khalil'in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkilileri tarafından gözaltına alınması protesto edildi. Bir grup öğrenci, Khalil'in serbest bırakılması için birbirlerine zincirli halde üniversite içerisindeki binaların önünde oturma eylemi başlattı.

Öğrenciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'e destek gösterileri ve bu gösterilere katılan öğrencilere yönelik baskıcı politikalarını eleştirerek, sık sık "Özgür Mahmoud Khalil", "Özgür Filistin" ve "Trump, ellerini öğrencilerden çek" sloganları attı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası öğrenciler kampüs dışına çıkarılırken, öğrenciler, üniversite önünde oturma eylemine devam etti. Öğrenciler, Khalil ve benzeri durumlarla karşı karşıya kalan tüm göçmen öğrenciler için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Filistin, Politika, Güncel, Göçmen, Dünya, Son Dakika

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