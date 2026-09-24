Çömlekköy Barajı\'nda tarımsal önem ve ihtiyaçlar, Kaymakam Çolak ile değerlendirildi

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, yapımı devam eden Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Çolak, İl Genel Meclis Üyesi Serdar Özvatan, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, DSİ yetkilileri ve ilgili kurum amirleriyle barajın inşaat sahasını ziyaret etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çolak, şantiye şefinden barajın mevcut durumu ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bölgenin tarımsal faaliyetleri açısından önem taşıyan barajdaki çalışmalar ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

Çolak, incelemelerin ardından yetkililere ve çalışanlara kolaylıklar diledi.