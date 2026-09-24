Çömlekköy Barajı\'nda tarımsal önem ve ihtiyaçlar, Kaymakam Çolak ile değerlendirildi

Çömlekköy Barajı'nda tarımsal önem ve ihtiyaçlar, Kaymakam Çolak ile değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulunarak şantiye şefinden bilgi aldı. Ziyarette barajın tarımsal önemi ve ihtiyaçları, İl Genel Meclis Üyesi, Ziraat Odası Başkanı, DSİ yetkilileri ve kurum amirleriyle değerlendirildi.
Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, yapımı devam eden Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulundu.
Çolak, İl Genel Meclis Üyesi Serdar Özvatan, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, DSİ yetkilileri ve ilgili kurum amirleriyle barajın inşaat sahasını ziyaret etti.
Çalışmaları yerinde inceleyen Çolak, şantiye şefinden barajın mevcut durumu ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Bölgenin tarımsal faaliyetleri açısından önem taşıyan barajdaki çalışmalar ve ihtiyaçlar değerlendirildi.
Çolak, incelemelerin ardından yetkililere ve çalışanlara kolaylıklar diledi.
Kaynak: AA
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