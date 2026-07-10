ÇOMÜ'de Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Açılıyor - Son Dakika
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ÇOMÜ'de Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Açılıyor

ÇOMÜ\'de Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Açılıyor
10.07.2026 09:47
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılında Balıkçılık Teknolojisi Bölümü'ne öğrenci alacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Balıkçılık Teknolojisi Bölümü 2026-2027 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul edecek.

Balıkçılık Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mine Çardak, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bölümlerine ilk kez kontenjan verdiğini söyledi.

Üniversite genel kurulunda alınan kararla bölümün öğrenci alımının kabul edildiğini ifade eden Çardak, programa 30 kişilik kontenjan ayrıldığını anlattı.

Balıkçılık Teknolojisi Bölümü'ne öğrenci kabulünün Merkezi Yerleştirme eşit ağırlıklı puan türüyle gerçekleştirileceğini böylece denizel kaynaklar, su ürünleri teknolojileri, balıkçılık yönetimi, su kalitesi, avlama teknolojileri, deniz yetiştiriciliği ve gıda işleme gibi alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler için Çanakkale'de yeni bir lisans imkanı oluştuğunu hatırlatan Mine Çardak, "Balıkçılık Teknolojisi Bölümümüzün ilk kez öğrenci alacak olması bizim için çok önemli bir başlangıç. Çanakkale, denizleri, iç suları, balıkçılık potansiyeli ve su ürünleri sektörü açısından oldukça güçlü bir kent. Bu bölümle birlikte öğrencilerimizi hem teorik bilgiye hem de uygulamalı becerilere sahip, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımda yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler balıkçılık teknolojisinin farklı boyutlarına hakim olacak

Çardak, bölümün temel amacının deniz ve iç su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, balıkçılık teknolojileri, su ürünleri üretimi, avlama yöntemleri, akuakültür, su kalitesi, gıda işleme, hijyen, mikrobiyoloji ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek olduğunu aktararak, şunları belirtti:

"Öğrencilerimizi yalnızca bir alana değil, balıkçılık teknolojisinin farklı boyutlarına hakim olacak şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çanakkale, hem coğrafi konumu hem de denizel zenginliği bakımından çok özel bir kent. Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Ege Denizi ve iç su kaynakları, balıkçılık, su ürünleri, ekosistem izleme ve uygulamalı eğitim açısından öğrencilere önemli fırsatlar sunuyor. Bu nedenle bölümümüz, bulunduğu bölgenin doğal avantajlarını akademik eğitimle birleştirme potansiyeline sahiptir."

Prof. Dr. Çardak, bölümden mezun olan öğrencilerin su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinde, balıkçılık ve akuakültür sektöründe, gıda işleme tesislerinde, kalite ve hijyen birimlerinde, laboratuvarlarda, çevre ve su kalitesi izleme çalışmalarında, kamu kurumlarında, özel sektörde ve sürdürülebilir kaynak yönetimiyle ilişkili farklı alanlarda görev alabilecek donanıma sahip olacaklarını kaydetti.

Çardak, Balıkçılık Teknolojisi Bölümü'nün, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yönetimi açısından önemli bir akademik katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkçılık, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOMÜ'de Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Açılıyor - Son Dakika

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