ÇOMÜ'de Ortaylı Konferans Salonu Açılışı ve Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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ÇOMÜ'de Ortaylı Konferans Salonu Açılışı ve Mezuniyet Töreni

ÇOMÜ\'de Ortaylı Konferans Salonu Açılışı ve Mezuniyet Töreni
02.07.2026 10:40
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Prof. Dr. İlber Ortaylı adına düzenlenen salon açılışı ve mezuniyet töreni Gelibolu'da gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda, Prof. Dr. İlber Ortaylı adına düzenlenen konferans salonunun açılışı ve 2026 yılı mezuniyet töreni bir arada gerçekleştirildi.

Program; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın özgeçmişi ile vasiyetine dair video gösterimiyle başladı. Protokol üyelerinin kurdele kesimiyle salonun resmi açılışı yapılmasının ardından, okuldan mezun olan 57 öğrenci için kep atma törenine geçildi.

Törenin en dikkat çeken ve büyük alkış toplayan ismi, 68 yaşındaki Fevziye Oğuz oldu. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nı başarıyla tamamlayarak mezuniyet cübbesi giyen Oğuz, diplomasını alırken duygu dolu anlar yaşadı.

Gazetecilere açıklama yapan azimli Oğuz, şunları söyledi:

"Okumanın yaşı yok, hayallerim için bu adımı attım. Gençlere örnek olmak istiyorum. Azimle her şeyin başarılacağını gösterdiğim için çok mutluyum."

Bu yıl Deniz ve Liman İşletmeciliği'nden 28, İnsan Kaynakları Yönetimi'nden 15, Turizm ve Otel İşletmeciliği'nden 10, Turizm ve Seyahat Hizmetleri'nden ise 4 öğrenci diploma almaya hak kazandı. Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.

Törene; Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Piri Reis MYO Müdürü Prof. Dr. Alptürk Akçöltekin, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇOMÜ'de Ortaylı Konferans Salonu Açılışı ve Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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